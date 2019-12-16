مطار القاهرة يستقبل سابع طائرة "إيرباص 200" أوائل يناير

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن وصول الطائرة السابعة من طراز إيرباص إيه 220 الحديثة قادمة من دولة كندا، أوئل الشهر المقبل، ضمن إطار صفقة القرن التى أبرمتها وزارة الطيران المدني أواخر عام 2017، لتحديث الأسطول الجوي للشركة الوطنية للطيران بقيمة مالية تجاوزت ٦ مليارات دولار.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطائرة الجديدة ستصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مصنع إيرباص بكندا، حيث سيكون في استقبالها مسئولو الشركة الوطنية للطيران ووزارة الطيران المدني وقيادات المطار.



وأشار إلى أن الشركة ستسير تلك الطائرات ذات الطرازات المتوسطة إلى الدول العربية والإفريقية والأوروبية القريبة، حيث استطاعت أن تنال إعجاب كافة للمسافرين على متنها منذ انضمامها إلى أسطول الشركة الوطنية للطيران.