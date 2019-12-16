انفجار جسم غريب من «نار التدفئة» في أسرة بقنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن أسماء وهوية 4 أشخاص، المصابين في حادث انفجار جسم غريب بقرية السعادوة بجزيرة الدوم، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، خلال إشعال الضحايا لبعض الأخشاب بهدف التدفئة من برودة الطقس.



وقال المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أسرة كاملة بإصابات وجروح وحروق خطيرة وهم كالتالي، آدم عز الدين، وتركي حامد محمد، وهناء علي محمد، وعطار علي محمد، وذلك جراء الحريق الذي نتج عن الانفجار الهائل داخل القرية، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بإصابة 4 أشخاص، في انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت.



فيما دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفيات قنا، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.