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مصر

بتكلفة 55 مليون جنيه.. تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام المقبل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تشغيل المعهد الفني الصحي باسنا العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك، خلال تفقدها برفقة المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي بإسنا، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهي المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وقالت إن مشروع المعهد كان متعثر منذ عام ١٩٩٨، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالي ٥٥ مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية، وسيساهم بشكل كبير فى سد احتياجات المحافظة من الفنيين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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