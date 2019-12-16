"سموم الإسكندرية يستقبل 655 حالة خلال شهر

أعلنت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بكلية طب الإسكندرية، أن المركز استقبل خلال شهر 655 حالة تسمم منهم 55.6% أطفال وهم 423 من الإناث، و232 حالة من الذكور، ويبلغ عدد محاولات الانتحار من الجنسين 160 حالة، و17 حالة جرعات زيادة، و39 حالة تسمم غذائي، و440 حالة تسمم غير متعمد.



وأضافت "مها" أن الإصابة بالمواد السامة تنوعت، حيث بلغت 2،9% كحول، و4،5% مسكنات، و0،1% عضات ثعبان، و12،4% مبيدات، و6،8% تسمم غذائي، و2،5% غاز أول أكسيد الكربون، و12،6% مواد حارقة، و1،1%عقارب.