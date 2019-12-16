وفد مصرى يحضر الدورة الثامنة لمكافحة الفساد بالإمارات

حضر وفد مصري ضم كلًا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وسفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات إنفاذ القانون في مصر، فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقامة بمدينة أبوظبي بالإمارات، في الفترة من 16-12-2019 وحتى 20-12-2019.



وألقى كلمة مصر في المؤتمر، الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى مرور 14 عامًا على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركتها في مؤتمرات الدول الأطراف على مدار 11 عامًا بدءًا من المؤتمر الأول المُنعقد بالمملكة الأردنية، حتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه هذه المؤتمرات من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، حيث سيتم استعراض أبرز جهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات خلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.