انسيابية الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية انسيابية كبيرة فى حركة الطيران، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء أو تأجيل رحلات تابعة لهم.



من جانبها، تقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.



وأعلنت سلطات شركة ميناء القاهرة الجوي حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، حيث تم التنبيه على جموع العاملين بضرورة توخى الحذر أثناء أداء العمل، لعدم حدوث أى مشكلات ربما تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي.