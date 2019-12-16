الرقابة المالية: ارتفاع قيمة التداول على الأسهم والسندات لـ158.9 مليار جنيه

كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ الأراضى والعقارات على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلى خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة عمليات التخصيم لتبلغ 4.6 مليار جنيه.



وقالت الهيئة في تقريرها عن أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وسوق المال، خلال الربع الثالث من العام الجارى والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن قيمة إصدارات الأسهم الجديدة، خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 33.2% عن الربع المماثل من العام الماضى، وبقيمة إصدار 18.2 مليار جنيه، فيما انخفضت قيمة إصدارات أسهم زيادة رأس المال بنحو 3%.



وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إصدارات السندات بنحو 46.2% خلال الربع الثالث من العام الجارى، بما يشير للاعتماد على الائتمان خارج القطاع المصرفى من خلال سوق الأوراق المالية.



ولفت التقرير إلى استحواذ المستثمرين المصريين على 66% من تداولات سوق المال خلال الربع الثالث من 2019 مقابل 25% للأجانب و9% للعرب.



وتطرق التقرير إلى ارتفاع قيمة التداول على الأسهم والسندات خلال الربع الثالث، لتبلغ 158.9 مليار جنيه، مقابل 75.1 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من 2018، بنسبة نمو 111.6%.