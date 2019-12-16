الليرة التركية تسجل أضعف مستوى في شهرين

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6%، اليوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.



وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار، متراجعة نحو 0.6% عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120.



وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر، فقدت العملة أكثر من 9% هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.



كانت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا.