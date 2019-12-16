محافظ أسيوط يحيل مدرسة كاملة للنيابة الإدارية

أحال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، للشئون القانونية بالمحافظة، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في المخالفات التي تم رصدها خلال جولته المفاجئة للمدرسة، ورصد عدم انتظام العاملين وغياب 24 من العاملين بالمدرسة، وعدم نظافة المدرسة والفصول ودورات المياه، وغياب الطلاب عن الفصول خلال اليوم الدراسي، وفتح أبواب المدرسة أمام المواطنين والأطفال دون ضوابط.



وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية على المخالفين، تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل المتابعة الميدانية والتفتيش على كل المؤسسات التعليمية؛ لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتوفير مناخ مناسب للطلاب لتحقيق مستوى أعلى في التحصيل الدراسي.



كان محافظ أسيوط قد فاجأ العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، خلال جولته التفقدية لقرى مركز الفتح، وتفقد أقسام المدرسة وبعض الفصول، ودورات المياه، وتابع دفتر الحضور والانصراف، وقرر إحالة جميع المخالفات والإهمال بالمدرسة إلى الشئون القانونية، ومحاسبة جميع المقصرين لتوقيع أقصى عقوبة عليهم، معلنًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الحكومية، وخاصة المدارس، والمستشفيات، ومحطات مياه الشرب، والصرف الصحي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.