الأقصر تعقد لقاءها الأسبوعى مع المواطنين

شهد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظ الأقصر، انعقاد اليوم المفتوح، ظهر اليوم الإثنين، بديوان عام محافظة الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور العديد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات والمديريات ونواب رؤساء المراكز والمدن، وجمال خليل، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وعبده إبراهيم، مدير بوابة الشكاوى الحكومية.



وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، والتى تجاوزت 25 مشكلة، ومن المشكلات التي تمت مناقشتها اليوم، تقديم مساعدات من مديرية التضامن الاجتماعي، ومشكلات توظيف الخريجين، تم تحويلها إلى مديرية القوى العاملة لمخاطبة القطاع الخاص وإدارة شباب الخريجين، حيث تمت مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الاختصاص.



وشدد السكرتير عام المساعد لمحافظ الأقصر على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين، وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



جدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعي، في الديوان العام بمحافظة الأقصر؛ لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.