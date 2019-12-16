فتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات 2020

اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من الأحد الموافق 15-12-2019، ويستمر حتى الخميس الموافق 2-1-2020.



وأكدت أنه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا خلال موسم الحج، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج، وسيتم إجراء ورش عمل لكافة المراحل التى يمر بها المشرف، والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج.



من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون سيتم إجراؤها بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية.