إصابة 4 في انفجار جسم غريب بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انفجار جسم غريب، في قرية السعادوة بجزيرة الدوم التابعة لمركز أبو تشت، شمالي قنا، خلال إشعال الضحايا بعض الأخشاب بهدف التدفئة من برودة الطقس.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بإصابة 4 أشخاص، في انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت.



ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات قنا، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.