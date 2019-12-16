وزيرة التخطيط: إفريقيا تخسر 14.1 تريليون دولار بسبب النزاعات #منتدى_شباب_العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قارة إفريقيا تواجه تحديات وهناك جهود تبذل على مدار السنوات الماضية لمواجهتها، من خلال تضافر الحكومات والقطاع الخاص ولكن الننتائج لا تكون مرضية بالنسبة حتى للتطلعات وإمكانيات هذه القارة.



أضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة "أفاق التنمية المستدامة فى إفريقيا.. فرص وتحديات"، أن دول القارة الإفريقية تعانى من ضعف البنية الاساسية وضعف البيانات والإحصاءات التي تعتد عليها، وأن مبادرة إسكات البنادق من أهم المبادرات المطروحة لتنمية إفريقيا.



وكشفت وزيرة التخطيط، أن القارة الأفريقية تتميز بتوافر الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وتخسر فى نفس الوقت 14.1 تريليون دولار بسبب النزاعات.