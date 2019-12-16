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تقارير ومتابعات

من دعم داعش إلى اجتزاء الكلمات.. "رويترز" تقود الحرب على مصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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"أكاذيب.. ادعاءات.. أوهام".. ثلاث سلع حاولت "رويترز" ترويجها عن مصر، لتتحوّل فجأة إلى منصة سياسية لتنفيذ مخططات معادية لمصر، بدلا من كونها وكالة إخبارية هدفها في المقام الأول نقل الأخبار بمصداقية، فأينما وجدت الأزمات تجد رويترز، إلا أن دعمها للإرهاب كان الأبرز.

"منصة داعش الإعلامية"
نشرت وكالة "رويترز" صورة لمجموعة من المسلحين الملثمين تحت عنوان " فرع الدولة الإسلامية في مصر يبايع زعيم التنظيم الجديد"، محاولة الإيحاء بأن التنظيم الإرهابي له وجود في مصر، بينما كانت الصورة تكشف عن قلة عددهم، فمن ظهروا لا يتجاوز عددهم 25 فردًا، فضلًا عن أن الصورة ليس بها ما يؤكد أنها التقطت في سيناء.

وفي خطأ مهني فادح، دلّ على دعم "رويترز" للإرهاب، رفضت الوكالة الإخبارية تسمية التنظيم بـ "داعش الإرهابي" كما تتحدث عنه وسائل الإعلام الأجنبية، وأسمته بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، كما يطلق الإرهابيون على أنفسهم.

"الإخوان.. مصدر رئيسي في معلومات رويترز"
وراء كل شائعة لرويترز جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تستقي الوكالة أخبارها من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، ليفتضح أمرها علنًا أمام الجميع، الأمر الذي يخالف أولى القواعد المهنية للصحافة والإعلام.

"اجتزاء التصريحات"
هدف رويترز الرئيسي إشعال مصر، لعل أبرز طريقة تستخدمها الوكالة ضد مصر، هي اجتزاء التصريحات من سياقها، وليس أدل على ذلك من واقعة وزير قطاع الأعمال، حيث اجتزأت تصريحاته أثناء حديثه في ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وزارة قطاع الأعمال العام، قالت في بيان صحفي لها حينها، ردًا على ما نشرته الوكالة كالتالي: "إن من الصعب أن تنتعش البورصة في ظل معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحالية، لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة 17 أو 18بالمئة.. وأنه يتحدث معتمرًا قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير".

وأوضحت الوزارة، أن الجملة المشار إليها اجتزأت من السياق الصحيح لكلمة الوزير التي استمرت لحوالي 20 دقيقة، في ندوة عقدت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، تناول خلالها الوزير تحليلا لأداء البورصة خلال 25 عامًا عاشها كمحترف في سوق المال.

وأوضح الوزير، أن البورصة قد ازدهرت خلال الربع قرن بصورة ملحوظة ولفترة طويلة مرتين، جاءتا نتيجة لتكوين انطباع لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتطور نوعي في السياسات الاقتصادية وذلك في ظل ظروف اقتصادية وسياسية أسهل كثيرًا من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد من أوائل العقد الحالي، والتي نتج عنها معدلات التضخم وأسعار فائدة عالية غير مواتية لجذب استثمارات.

كما أشار الوزير، إلى وجود بنية تحتية جيدة في البورصة من نظام تداول جيد ونظم الإقراض الهامشي والتداول الإلكتروني والشورت سيلنج المتوقع تطبيقه قريبًا، كما أشار إلى أهمية تقليل تكلفة التداول وكذلك جذب شركات للقيد، وكذلك استمرار برنامج الطروحات الحكومية.

وشدد الوزير على أن الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة، أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية هي إصلاحات غير مسبوقة وينتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة، أن التركيز على جملة في كلمة الوزير، وعدم شرح السياق هو أمر غير مهني ومرفوض.

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