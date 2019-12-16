صورة سعد الصغير مع نجله محمود في أحدث ظهور

شارك الفنان سعد الصغير، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر سعد الصغير، في الصورة رفقه نجله "محمود"، معلقًا عليها بقوله: "يا صباح الفل والعسل علي حبايبنا.. صاحبي وحبيبي وابني محمود سعد الصغير صباحو قشطه"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد الصغير، كانت مشاركته في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت خلال الأيام الماضية في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في البطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، شيماء سيف، حمدي الميرغني، أوس ‏أوس، إيمان العاصي، هالة فاخر، حسن عبد الفتاح، وإنجي علي، ومن إنتاج حمدي ‏بدر، وتأليف محمد عز، وإخراج الدكتور أشرف زكي‎.‎