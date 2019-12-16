انطلاق جلسة "آفاق التنمية المستدامة" فى #منتدى_شباب_العالم

انطلقت منذ قليل الجلسة الثانية من منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة، ومن المقرر أن تكون الجلسة حول آفاق المستدامة فى إفريقيا.. فرص وتحديات ضمن فعاليات المنتدى.



انطلقت فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



تشهد الفعاليات هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية، كما يضم المنتدى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.





