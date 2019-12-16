البترول: إنتاج الغاز يحتاج استمرار أعمال البحث والاستكشاف #منتدى_شباب_العالم

قال وزير البترول، إنه في أعقاب ثورة يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 مررنا بظروف استثنائية، كانت نتائجها التحديات الكبيرة التي وجهناها، فضلًا عن عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.



وأضاف وزير البترول، خلال كلمته بإحدى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن شركائنا في مجال البترول والغاز بدأوا التباطئ في الاسثتمارات، حيث وجدنا أن إنتاج الغاز يتراجع بصفة خاصة.



وأشار وزير البترول، إلى أن نشاط إنتاج البترول والغاز يحتاج إلى الاستمرار في أعمال البحث والاستكشاف والحفر المستمر لتعويض التناقص.



وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والتي تستمر على مدار أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يأتي انعقاد هذه الدورة ترسيخًا لوصف رئيس الجمهورية بأن المنتدى فرصة "لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة".