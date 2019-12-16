السيسي: فساد الأداء إهدار للمال العام.. والرقمنة تعالج الخطأ البشري #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الميكنة والذكاء الاصطناعي يحققان فرصة عظيمة لتجاوز الخطأ البشري والفساد.



وأضاف «السيسي» خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر، مَن المتحكم؟» في ثالث أيام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، الإثنين، أنَّ الفساد لا يعني سرقة الأموال لكن الفساد في الأداء أيضًا يترتب عليه إهدار للمال العام.



وأشار إلى أنَّ استخدام الميكنة والرقمنة ساعد الدولة المصرية على توجيه الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى حذف مليوني بطاقة تموينية بمنتهى البساطة، ودون التأثير على محدودي الدخل بفضل قواعد البيانات.