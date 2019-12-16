حلا شيحة تبدأ تصوير أول مشاهدها فى "مش أنا"

تبدأ الفنانة حلا شيحة تصوير أول مشاهدها فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، اليوم الإثنين، فى أحد الديكورات المخصصة للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.



وتعاقدت حلا شيحة، مؤخرا، على العمل لتلعب دور البطولة النسائية فى أول عمل فني يجمعها بالفنان تامر حسنى، الفيلم تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وhs برودكشن، وهو من إخراج سارة وفيق، فى أول تجربة لها فى عالم الإخراج، والفيلم قصة وتأليف تامر حسنى.



ويعد فيلم "مش أنا" هو عودة لحلا شيحة لشاشات السينما بعد غياب 13 عاما، منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب.



يذكر أن حلا شيحة كانت قد شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازي، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.