توجيه اللغة العربية يصدر منشورًا بشأن أولى وثانية ثانوى (مستند)

عمم توجيه اللغة العربية على جميع الإدارات التعليمية، منشورًا بخصوص امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي، متضمنًا تكليف الموجه الأول (مقرر مادة اللغة العربية) بتشكيل لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لإعداد امتحان المادة ونموذج الإجابة للفصل الدراسي الأول 2019-2020، على أن تكون هناك نسختان أصلية واحتياطية.



يذكر أن الصف الثاني الثانوي سيكون الامتحان ورقيًا قاصرًا على الخدمات والسجون والمنازل والمجندين ومرضى ٥٧، أما المنتظمون من الطلاب فامتحانهم إلكترونيًا على التابلت، كما يخضع الصف الأول الثانوي للامتحان الورقي لجميع الفئات من الطلاب.



