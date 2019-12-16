-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس دينية النواب: الفرانكو خطر على اللغة العربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم العالمي للقراءة واللغة العربية يجب أن نعي أن هناك بعض الظواهر تعد خطرًا على لغتنا، حيث إن اللغة العربية تتميز بالسعة التي لا توجد في غيرها، ولا تستطيع لغة غيرها أن تبقى على هذه المرونة والسعة إلى يوم الدين.

وأضاف العبد في تصريحات له، أن "الفرانكو" والتى باتت درجة بين الشباب والفتيات حاليًا تعد من الظواهر الخطيرة على لغتنا العربية، مطالبًا بضرورة بعث اللغة العربية في شتى مناحي الحياة، مع التركيز على وسائل الإعلام والدراما، والمؤسسات التربوية والثقافية، ودراسة شتى التحديات التي تواجه لغة القرآن وتقديم الحلول لهذه التحديات، وذلك من خلال تهيئة الرأي العام بضرورة بعث اللغة وعقد دورات تدريبية في اللغة العربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

منذ حوالي 23 ساعة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

منذ حوالي 19 ساعة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

الأكثر قراءة

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية فيديو

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي: الانتقال إلى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل

وزيرة الاستثمار لوفد أمريكي: إنشاء 18 منطقة حرة واستثمارية جديدة

السيسي: لن نفوت الفرصة للمشاركة فى الثورة الصناعية الجديدة

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

بالصور.. "الإمام الأكبر" في جولة تفقدية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

ننشر جدول امتحانات الفرقة الأولي بـ"خدمة اجتماعية بني سويف"

وفاة طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة "إندومي"

حصاد 2019.. تنفيذ أكبر خريطة للأنشطة الطلابية بـ"التعليم العالي"

إسلام سياسي

تركيا على صفيح ساخن.. تقرير يكشف أسباب انهيار شعبية أردوغان وفشله في الحكم

داعش يهدد بتنفيذ عمليات خلال احتفالات أعياد الميلاد

الإفتاء: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تكليل لجهود الجيش والشرطة

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك