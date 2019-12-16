رئيس دينية النواب: الفرانكو خطر على اللغة العربية

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم العالمي للقراءة واللغة العربية يجب أن نعي أن هناك بعض الظواهر تعد خطرًا على لغتنا، حيث إن اللغة العربية تتميز بالسعة التي لا توجد في غيرها، ولا تستطيع لغة غيرها أن تبقى على هذه المرونة والسعة إلى يوم الدين.



وأضاف العبد في تصريحات له، أن "الفرانكو" والتى باتت درجة بين الشباب والفتيات حاليًا تعد من الظواهر الخطيرة على لغتنا العربية، مطالبًا بضرورة بعث اللغة العربية في شتى مناحي الحياة، مع التركيز على وسائل الإعلام والدراما، والمؤسسات التربوية والثقافية، ودراسة شتى التحديات التي تواجه لغة القرآن وتقديم الحلول لهذه التحديات، وذلك من خلال تهيئة الرأي العام بضرورة بعث اللغة وعقد دورات تدريبية في اللغة العربية.