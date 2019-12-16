السيسي: سنفتتح جامعات جديدة العام المقبل تدرس كل العلوم الحديثة #منتدى_شباب_العالم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الذكاء الاصطناعي سيترتب عليه خلق وظائف جديدة، وسينهي وظائف قديمة، ولو لم يجهز الشباب للمستقبل سنتأخر عن الركب العالمي.

وأضاف، في مداخلته بجلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ، أنه يعد الشعب المصري بافتتاح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم يتم تدريس العلوم الحديثة فيها.

وتابع "السيسي": "احنا مش بس هنفتتح هذا الجيل الجديد من الجامعات من أجل أن يكون عندنا جامعات جديدة فقط، ولكن حريصين على عمل توأمة مع الجامعات الكبيرة لكي نضمن جودة ما يقدم في الجامعات".