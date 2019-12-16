افتتاح نادى سينما المرأة بالهناجر الليلة

يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، نادي سينما المرأة، اليوم الاثنين، في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسوف يتم عرض الفيلم الروائى "لما بنتولد" ضمن فعاليات حفل الافتتاح، بحضور أبطاله حنان سليمان ومحمد حاتم وعمرو عابد.



يأتي ذلك بحضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنانة رغدة وسميرة عبدالعزيز وعايدة رياض وتيسير فهمى وعفاف رشاد ومحمد فاروق شيبة ومحمود فارس وآخرون، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.



ويقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور "فتحي عبدالوهاب"، ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.



كما يتم شهريا تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع.