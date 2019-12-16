-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سبب تافه يدفع «كريم» لقتل شقيقه بـ19 طعنة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
أدلى المتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض في منطقة السوق الفوقاني بمركز قنا، باعترافاته أمام النيابة العامة بمركز قنا، صباح اليوم الإثنين، والتي أكد خلالها طعن شقيقه بـ19 طعنة بسكينة مطبخ أثناء نشوب المشاجرة فيما بينهما.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المتهم "كريم سليمان"، نجار، اعترف أمام النيابة العامة وأمام ضباط المباحث الجنائية بارتكابه الواقعة، وأنه أكد أنه دخل في مشاجرة لفظية بينه وشقيقه قبل قتله بـ3 أيام داخل منزلهما، بسبب خلافات على تركيب "طبق دش" أعلى منزلهما بمنطقة السوق الفوقاني في مركز قنا.

وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، أن المتهم بقتل شقيقه، قال إن الخلافات التى نشبت بسبب طبق دش، كانت بسبب تشويش القنوات الخاص بطبق الدش لكلًا منهما، وأنه بعد أن انتهت الخلافات جلسا على مائدة طعام واحدة بعد 3 أيام من الواقعة، وعاتبا بعضهما فاشتد العتاب وتطور لمشاجرة، فقتل المتهم شقيقه بـ19 طعنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، منذ يومين، يفيد بمصرع "أحمد سليمان حمزة"، 29 عامًا، نجار، إثر إصابته بطعنات بسلاح أبيض على يد شقيقه الأصغر "كريم"، نجار، 26 عامًا.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

منذ حوالي 17 ساعة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

منذ حوالي 19 ساعة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

منذ 33 دقيقة

السيسي: #منتدى_شباب_العالم فرصة لمناقشة موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

الأكثر قراءة

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية فيديو

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي: الانتقال إلى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل

وزيرة الاستثمار لوفد أمريكي: إنشاء 18 منطقة حرة واستثمارية جديدة

السيسي: لن نفوت الفرصة للمشاركة فى الثورة الصناعية الجديدة

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

بالصور.. "الإمام الأكبر" في جولة تفقدية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

ننشر جدول امتحانات الفرقة الأولي بـ"خدمة اجتماعية بني سويف"

وفاة طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة "إندومي"

حصاد 2019.. تنفيذ أكبر خريطة للأنشطة الطلابية بـ"التعليم العالي"

إسلام سياسي

تركيا على صفيح ساخن.. تقرير يكشف أسباب انهيار شعبية أردوغان وفشله في الحكم

داعش يهدد بتنفيذ عمليات خلال احتفالات أعياد الميلاد

الإفتاء: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تكليل لجهود الجيش والشرطة

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك