سبب تافه يدفع «كريم» لقتل شقيقه بـ19 طعنة

أدلى المتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض في منطقة السوق الفوقاني بمركز قنا، باعترافاته أمام النيابة العامة بمركز قنا، صباح اليوم الإثنين، والتي أكد خلالها طعن شقيقه بـ19 طعنة بسكينة مطبخ أثناء نشوب المشاجرة فيما بينهما.



وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن المتهم "كريم سليمان"، نجار، اعترف أمام النيابة العامة وأمام ضباط المباحث الجنائية بارتكابه الواقعة، وأنه أكد أنه دخل في مشاجرة لفظية بينه وشقيقه قبل قتله بـ3 أيام داخل منزلهما، بسبب خلافات على تركيب "طبق دش" أعلى منزلهما بمنطقة السوق الفوقاني في مركز قنا.



وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، أن المتهم بقتل شقيقه، قال إن الخلافات التى نشبت بسبب طبق دش، كانت بسبب تشويش القنوات الخاص بطبق الدش لكلًا منهما، وأنه بعد أن انتهت الخلافات جلسا على مائدة طعام واحدة بعد 3 أيام من الواقعة، وعاتبا بعضهما فاشتد العتاب وتطور لمشاجرة، فقتل المتهم شقيقه بـ19 طعنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، منذ يومين، يفيد بمصرع "أحمد سليمان حمزة"، 29 عامًا، نجار، إثر إصابته بطعنات بسلاح أبيض على يد شقيقه الأصغر "كريم"، نجار، 26 عامًا.



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.