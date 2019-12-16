ضبط عاطل بـ5 كيلو حشيش في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لحيازته 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية اتجار عاطل "له معلومات جنائية"، مُقيم بدائرة المركز، في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته 5 كيلوجرامات حشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.