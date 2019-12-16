الداخلية تواصل قوافلها الطبية المجانية للمواطنين

تواصل وزارة الداخلية تطبيق مراعاة إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.



وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وقد تم استقبال 163 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الثانية حتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.