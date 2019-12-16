تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5139 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 195 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 5 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفة "موقف عشوائى"، 75 مخالفة شروط الترخيص، وضبط 31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.