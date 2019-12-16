حصاد التعليم العالي بمجال الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة تناول حصاد الأنشطة الطلابية خلال عام 2019.



وأوضح التقرير انتهاء فعاليات مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية خلال عام ٢٠١٨ ٢٠١٩،، والتي تمت بمشاركة ١٢٦٧٢١ في النشاط الرياضي، ١٣١٠٥٧ في نشاط الأسر، ٧٧٠٨٤ في النشاط الاجتماعي،١١٣٧٧٠ في النشاط الثقافي، ١٠٨٤٥٤ في النشاط الفني،٥٣٧٤٢ في الجوالة، ٤٨١٣٨ في النشاط العلمي، وتميز هذا العام بالاهتمام بأنشطة غير تقليدية مثل المبادرات الطلابية (١٠٤٣٤)، ونماذج المحاكاة (١٦٢٣٠)، ومشروعات الخدمة المجتمعية (٧٨٩٣٤)، والمشاركات الدولية(٣٤٧١)، والأنشطة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة(٢٤٧٣)، والاختراع والابتكار(١٠٠٨)، بإجمالي ٨٠٩٢٢٣ طالب وطالبة.



وأشار التقرير إلى قيام الجامعات المصرية بالأنشطة التي تعميق الانتماء الوطني من خلال احتفالها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة المجيدة بعنوان (العبور الجديد)، والذي شارك ما يقرب من ٢٠٠ ألف من الطلاب في عروض فنية، وزيارات ميدانية، وندوات ثقافية، وأفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر.



وأشار عبد اللطيف في تقريره إلى الأنشطة المختلفة التي قدمها معهد إعداد القادة بحلوان والتى شملت دورات داخل أكاديمية ناصر العسكرية(٦ دورات لأعضاء هيئة التدريس)، وكلية الأركان ( ٦ دورات للطلاب بواقع ٥٠٠٠ طالب وطالبة)، هذا بالإضافة إلى ٢٤ دورة تثقيفية داخل المعهد تضمنت موضوعات ثقافية واستراتيجية ومكافحة الفساد وتعميق الانتماء ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 146.351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد الرياضى للجامعات، ومشاركة 14833 طالبًا وطالبة فى أفواج بطولة أوائل المناطق وبطولة الكليات بالمعسكر الصيفي ببلطيم، كما شارك 13480 طالبًا وطالبة فى ملتقى نوادي العلوم.



وأشار التقرير إلى انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمحافظة مطروح، بمشاركة 330 طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية.



وأضاف التقرير مشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية، ومايقرب من ٤٠٠٠ طالب وطالبة، وإشراف في أسبوع شباب الجامعات بجامعة كفر الشيخ.



ولفت التقرير إلى أنه في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019، ثم انعقاد فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بأسوان بمشاركة 21 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية.



ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 20192020، والتي تعد تجربة ديمقراطية مميزة بالجامعات المصرية، وخاصة بعد البناء المؤسسي وصدور كل من اللائحة التنفيذية، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات وذلك على مستوى الكليات وعلى مستوى كل جامعة على مستوى الجامعات بوجه عام، حيث شهدت الانتخابات هذا العام إقبالًا، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي 24864، منهم 14222 طالبًا بنسبة 57.2 ٪، و10642 طالبة بنسبة 42.8 %، ولفت التقرير أن انتخابات هذا العام شهدت تقلد 6 طالبات لرئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة، حلوان، قناة السويس، دمياط، الأقصر، السويس).



وفي سياق متصل شهد عام 2019 زيارات لشباب الجامعات المصرية للمشروعات القومية العملاقة، حيث انطلاق أفواج الشباب فى إطار مبادرة " كل يوم جديد " التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن؛ لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة؛ لزيارة مصانع الهيئة العربية للتصنيع بمشاركة 750 طالبا من مختلف الجامعات المصرية.



وأشار التقرير إلى فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للإسكواش للجامعات، والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024، حيث أن جامعة "نيو جيزة" ستستضيف بطولة العالم للإسكواش على 7 ملاعب مُجهزة على أعلى مستوى، على أن يكون نهائي البطولة في ملعب زجاجي تحت سفح الهرم، أما بطولة العالم لكرة اليد تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وأكد التقرير التعاون والتكامل مع كل المؤسسات والجهات في صورة بروتوكولات تعاون مع الوزارات المختلفة ( الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، البيئة، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة، الآثار، الصناعة....)، وأيضًا بعض الجهات والاتحادات المنتمية إلي جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأفريقي.



وأضاف طايع أن من الأنشطة المتميزة التي تمت أيضًا أسابيع الشعوب للطلاب الوافدين بالتعاون مع المكاتب الثقافية للدول المختلفة والتي تم تنفيذها بجامعتي المنصورة بأسيوط.



واختتم التقرير بالمشروعات المخطط لها في عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وأهمها الملتقي الدولي للمسرح الجامعي على أرض عين شمس، الملتقى الدولي للموسيقى والكورال علي أرض قناة السويس، أسبوع الفتيات الخامس علي أرض الفيوم، أسبوع الثقافات والتراث النوبي بجامعة جنوب الوادي.



ومن جانبه أكد د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الأنشطة المتنوعة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة بالبناء المتوازن لشخصية الشباب المصري من خلال تنوع الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والعلمية، موضحًا أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة، لافتًا إلى أن عام 2019 شهد تنفيذ أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في تاريخ الوزارة والجامعات على المستوى المركزي والكليات والمدن الجامعية، حيث تنوعت الأنشطة بين برامج ومبادرات ودورات تثقيفية، إلى جانب تدشين برامج اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.