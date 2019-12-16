ضبط عصابة مسلحة لتجارة المخدرات في كفرالشيخ

نجح رجال الأمن العام في ضبط 4 من العناصر الإجرامية بكفرالشيخ، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية و4 كيلوجرامات من مخدر البانجو.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، تكوين 4 من العناصر الإجرامية، جميعهم مُقيمون بدائرة مركز شرطة بيلا، تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم الأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم دائرة مركز شرطة بيلا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، مبلغ مالي، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.