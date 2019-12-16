التعليم توضح شكل الورقة الامتحانية لأولى ثانوي

شدد الدكتور رضا حجازى، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم العام، على أن ورقة امتحانات الصف الأول الثانوي لن تنعقد بنظام الـ"بوكليت" وأيضًا بنظام ورقتين منفصلتين إحداهما للأسئلة وأخرى للإجابة.



وقال إن ورقة أسئلة امتحانات طلاب الأول الثانوي والمقرر إجراؤها في الـ11 من يناير المقبل، هي نفسها ورقة الإجابة، مشيرًا إلى أن طبيعة الأسئلة تقوم على الاختيار من متعدد، وبالتالي لا يتطلب الأمر الإجابة في ورقة منفصلة.



وبين مساعد الوزير للتعليم العام، أن كراسة الامتحان ستكون مجموعة من الأوراق يتم دمجها مع بعضها، لافتًا إلى أن المركز القومي للامتحانات قد انتهى من تحديد مواصفات الورقة الامتحانية وعدد الأسئلة الخاص بكل مادة، وتم مخاطبة المديريات بذلك كي تبدأ في وضع الامتحانات.



يذكر أن توجيه اللغة العربية قد عمم منشورًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء لوضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أن تكون ورقتين إحداهما أصلية والأخرى احتياطية.