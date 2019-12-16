الأمن العام يضبط عصابة لسرقة السيارات في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطريق العام.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بالجيزة، تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما 4 وقائع سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة "الأهرام، إمبابة، العمرانية، ثان أكتوبر"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المسروقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.