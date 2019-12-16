ضبط أستوديو تصوير برامج داخل شركة غير مرخصة فى الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات أنشأت وأدارت شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص متخذة من الشركة ستارًا لإدارة أستوديو تصوير كامل.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، إنشاء إحدى السيدات شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، متخذة من الشركة ستارًا لإدارة أستوديو تصوير كامل بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، ومستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها في حضور مالكتها تم ضبط 2 وحدة "أبل" محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحتويان أيضًا على بعض الأعمال الفنية، جهاز لاب توب يحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وكذا فيديوهات مصورة ومواد إعلانية.



كما تم ضبط وحدة معالجة مركزية تحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ولوجوهات لإحدى القنوات، وفيديوهات مصورة داخل الأستوديو الخاص بالشركة، وإحدى الأعمال الفنية، 3 كاميرات تصوير ماركات مختلفة، و"هارد ديسك" محمل عليه مواد إعلانية وفيديوهات مصورة.



وقد تمثلت مخالفات القناة المشار إليها فى إدارة أستوديو تصوير "بدون ترخيص" وعدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح، استخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، إنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.