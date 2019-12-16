انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "الحد من انتشار العدوى" الأربعاء

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن استمرار مبادرة "الحد من انتشار العدوى" التى تم إطلاقها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، بمحافظات المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر.



وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق المبادرة كمرحلة أولى فى محافظات، "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، لافتة إلى أنه تم عقد ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل، وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان.



وأشارت إلى أنه يتم تنظيم حملات مرور للمثقفين الصحيين على تلك الصالونات، للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات، ووضع ملصقات تتضمن إرشادات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.