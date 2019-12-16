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اقتصاد

استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية، بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب، فيما عدا قش الأرز و700 جنيه للطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة، فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة الى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلية والحد من تصديرها للأسواق الخارجية.

وأضافت أنه سبق وأن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلية والارتفاع المضطرد في أسعارها عالميًا، لافتةً إلى أنه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزارى يصدر سنويًا انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019.

وأشارت الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا حيث بلغت العام حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجارى 197 ألف طن كما بلغت عام 2018 (226) ألف طن، وبلغت عام 2017 (208) آلاف طن.

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