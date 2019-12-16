الداخلية تستقبل أطفالًا من ذوى الإعاقة للاحتفال بهم

نظمت مديريتا أمن الإسماعيلية، والبحر الأحمر، احتفاليتين لعدد من الأطفال والطلاب من ذوي الإعاقة، بمقر أندية الشرطة بنطاق المحافظتين؛ احتفالًا باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتضمن الاحتفال عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.



يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرات "كلنا واحد" و"حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كل طوائف الشعب المصري.

