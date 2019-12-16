إصابة عامل سقط من قطار في نجع حمادي

أصيب عامل، صباح اليوم الاثنين، بعد سقوطه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته استقلال القطار رقم 187 مميز، بمحطة سكك حديد نجع حمادي.



كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بإصابة "ثروت محمد سليم" 29 عامًا، عامل، بتهتك بكف اليد اليمنى وتهتك بالقدم اليمنى، بعد سقوطه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته استقلاله بمحطة سكك حديد نجع حمادي.



تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.