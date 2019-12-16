زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى المدن السياحية الداخلية

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن زيادة الرحلات الجوية الداخلية المتجهة إلى المدن السياحية المصرية، تزامنا مع قرب حلول أعياد الكريسماس وعيد الميلاد، حيث تشهد تلك المناسبات كثافة هائلة فى الوفود الأجنبية الوافدة من مختلف أنحاء العالم، فضلا على حرص آلاف المصريين على قضاء تلك المناسبات بالمدن السياحية، نظرا لطبيعة الجو والمناظر الطبيعية الخلابة.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن شركة مصر للطيران أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتجهيز أسطولها الجوى من الطرازات المتوسطة والصغيرة لنقل الوفود الركابية والسياحية إلى المدن السياحية الداخلية خلال تلك الفترة، والتزام الشركة الوطنية للطيران بتلك الرحلات وفقا الجداول المقررة مسبقا.



وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة من مسؤولي وزارة الطيران المدني على ضرورة التنسيق الكامل والتام مع كافة الجهات الأمنية والمعاونة بالمطارات الرئيسية والسياحية خلال فترة الأعياد، لرسم صورة ذهنية طيبة عن منظومة الطيران المدني المصرى، خاصة فى ظل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية الهائلة التي وفرتها وزارة الطيران المدني خلال الآونة الأخيرة.



وتابع أن أسعار التذاكر ستكون مناسبة للغاية، فى ظل الصراع الشرس فى سوق النقل الجوى الداخلى، ودخول العديد من شركات الطيران الخاصة المصرية لتسيير رحلات إلى المدن الداخلية، مشددًا على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحة على متن الرحلات وبمرحلتى السفر والوصول.