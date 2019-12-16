استقبال الحالات بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى غدًا

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء استقبال الحالات بقسم الباطنة بمستشفى مرزوق عبدالوهاب للطوارئ، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، على أن يتم البدء في تشغيل باقي الأقسام تدريجيًا عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية للأجهزة الطبية، وذلك في إطار حرص الجامعة على رفع المعاناة عن كاهل مواطني إقليم جنوب الصعيد.



وأوضح "الغرباوي" أن ذلك يأتي عقب انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي للمستشفى، والتى تمت خلالها تجربة المصاعد والأجهزة والتوصيلات والغاز والكهرباء والمياه والتكييفات والغازات، قبل البدء في استقبال المرضى، معلنًا عن انتهاء الجامعة من التعاقد مع شركة أمن للحراسة، وكذلك شركة نظافة للعناية بالمستشفى.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المستشفى يقع على مساحة 7 آلاف متر، منها 3 آلاف متر لمبنى المستشفى، و4 آلاف متر لإقامة مهبط طائرة إسعاف هليكوبتر، ومسجد، وكافتيريا، واستراحة للمواطنين، وساحة انتظار للسيارات.



ولفت "الغرباوي" إلى أن المستشفى هو أول مستشفى متخصص في الاستقبال والطوارئ، وسوف يضم 10 أقسام طبية مختلفة تشمل 230 سريرًا، كما يضم وحدة لعلاج الحروق، هي الأولى من نوعها بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 213 مليون جنيه، منها 102 مليون تبرع من آل عبدالوهاب المرزوق بدولة الكويت، و100 مليون من ميزانية جامعة جنوب الوادي، و11 مليونًا من بنك مصر.