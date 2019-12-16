مصطفى خاطر ضيف شرف "حضور وانصراف"

انتهى الفنان مصطفى خاطر مؤخرًا من تصوير مشاهده للظهور ضمن أحداث فيلم "حضور وانصراف"، ويظهر خاطر في الفيلم من خلال 5 مشاهد كضيف شرف.



على جانب آخر يعكف المخرج ياسر هويدي على إجراء أعمال المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "حضور وانصراف"، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.



ومن المنتظر عرض الفيلم في موسم منتصف العام، ولكن من المقرر حسم هذه المسألة خلال أيام، وذلك وفقًا لما تراه شركات التوزيع في مصر.



وكانت أسرة العمل قد انتهت من تصوير آخر مشاهد العمل بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الأول، بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين.



"حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، إشراف عام أحمد بدوى، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمد على البطولة الجماعية، إذ يشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد سلام وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وهدى مجدى ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وإخراج ياسر هويدي.