-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا تدعو طلاب التكنولوجيا للمشاركة في "آتوم سكيلز" 2020

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دعا أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية الحكومية طلاب التكنولوجيا الدوليين للمشاركة في عرض مهاراتهم في التكنولوجيا النووية في مسابقة "آتوم سكيلز 2020" (AtomSkills) الخامسة التي تقام في 31 يوليو المقبل بمدينة إيكاترينبرج الروسية.

المسابقة تساعد في جذب المتخصصين الشباب من جميع أنحاء العالم - وهو جزء حيوي من هدف "روساتوم" لإنشاء نظام بيئي للمواهب عابر للحدود للمساعدة في سد الفجوة المتسعة في المهارات في جميع أنحاء العالم.

قدم ليخاتشوف دعوته في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري في فعالية "تنشيط الاستدامة" التعليمية (Sustainable ON) بمدينة سوتشي الروسية.

المشروع، الذي نظمته أكاديمية "روساتوم كوربوريشن"، دعا المرشحين للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومناقشة قضايا مثل: التنمية المستدامة، وحل المشكلات العالمية، وتوفير تعليم جيد في المتناول.

وخلال حديثه أمام الطلاب الدوليين، قال ليخاتشوف: "تقوم روساتوم الآن ببناء 36 مفاعلا في 12 دولة في جميع أنحاء العالم. ولدينا برنامج هائل للبحث والتطوير حول التقنيات المتطورة للتنمية المستدامة المرتبطة مع الطاقة النووية في جوهرها: بداية من مفاعلات الجيل القادم، والطب النووي وتشعيع الأغذية، إلى ابتكار مواد جديدة والهيدروجين النظيف".

وأضاف ليخاتشوف "في القطاع النووي، العملية ليست ببساطة الوصول إلى دولة نووية جديدة، أو بناء محطة للطاقة أو مركز طبي في أي مكان، وتسليمه إلى العميل وتركه، إنها عملية تتطلب مشغلين ذوي مهارات عالية وبائعي تكنولوجيا متطورة محليين للحصول على معدات عالية الجودة والخرسانة، على سبيل المثال".

وتابع: "يوفر كل مشروع نووي جديد الآلاف والآلاف الوظائف ذات القيمة العالية للمواهب المحلية والأجنبية في قطاعات جديدة تماما من الاقتصاد. ففي السنوات المقبلة وحدها، سنحتاج إلى تدريب أكثر من 2.8 ألف متخصص في البلدان التي نعمل بها".

وأوضح ليخاتشوف "إنه طريق ذو اتجاهين: نحتاج إلى الموهبة للمشاريع لتكون ناجحة، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج أيضا إلى مشاريع واسعة النطاق على المستوى العالمي لجذب المواهب، ومشاريعنا تخلق نظامً بيئيا كاملا للمواهب عبر الحدود من أجل التنمية المستدامة، وسد فجوة المهارات في الأسواق الناشئة والبلدان المتقدمة على حد سواء".

يذكر أن "روساتوم" تنظم سنويا مسابقة لإلحاق أكثر من 300 طالب أجنبي من 50 دولة شريكة للدراسة في الجامعات الروسية في التخصصات النووية وذات الصلة.

وبشكل عام، يوجد أكثر من 1700 طالب، متخصصون في مستقبل المشاريع النووية الوطنية، يدرسون في مثل هذه البرامج.

ويعقد ممثلو "روساتوم" العديد من الفعاليات الميدانية -لضمان اختيارهم بشكل جيد- بما في ذلك المحاضرات وورش العمل المفتوحة. وقد أقيم مثل هذه الورش مؤخرا في سلوفاكيا والمجر وصربيا وبلغاريا، حيث تأمل "روساتوم" في جذب طلاب جدد من أوروبا الوسطى.

تعتمد مسابقة "آتوم سكيلز" الدولية السنوية، التي تنظمها "روساتوم"، على نظام المنافسة المهني لدى مسابقة "وورلد سكيلز" (WorldSkills)، حيث يتم تحديد الفائزين في مجالات مثل الهندسة النووية والبيئة والأتمتة الصناعية.

تفتخر المسابقة بمشاركة حوالي 10 آلاف شخص من جميع الأعمار يتنافسون في 31 مسابقة.

وقد أشار أكثر من 48٪ من المشاركين في "آتوم سكيلز" إلى أن المشاركة "رفعت بشكل كبير مستوى كفاءتهم" بينما تمت ترقية 40٪ منهم، وفقا لصفحة "Mission: Talent's Navigator" بموقع "Mission Talent" وهي مبادرة مشتركة بين "روساتوم" و"وورلد سكيلز روسيا" ومجموعة "بوسطن الاستشارية" حول زيادة الوعي بفجوة المهارات العالمية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

منذ حوالي 17 ساعة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

منذ حوالي 8 ساعات

ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات إيران لأكثر من 300 شخص

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

الأكثر قراءة

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية فيديو

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي: الانتقال إلى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل

وزيرة الاستثمار لوفد أمريكي: إنشاء 18 منطقة حرة واستثمارية جديدة

السيسي: لن نفوت الفرصة للمشاركة فى الثورة الصناعية الجديدة

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

بالصور.. "الإمام الأكبر" في جولة تفقدية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

ننشر جدول امتحانات الفرقة الأولي بـ"خدمة اجتماعية بني سويف"

وفاة طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة "إندومي"

حصاد 2019.. تنفيذ أكبر خريطة للأنشطة الطلابية بـ"التعليم العالي"

إسلام سياسي

تركيا على صفيح ساخن.. تقرير يكشف أسباب انهيار شعبية أردوغان وفشله في الحكم

داعش يهدد بتنفيذ عمليات خلال احتفالات أعياد الميلاد

الإفتاء: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تكليل لجهود الجيش والشرطة

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك