جنبلاط: هناك عناصر من خارج الثورة بلبنان تستهدف تخريبها

قال رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أن هناك عناصر تستقدم من خارج الثورة بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت.



ودعا جنبلاط فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تكنوقراط.



وقال جنبلاط في تغريدته "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، يتم استقدام عناصر مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت"، وأضاف أنه "في ظل هندسة سياسية مضحكة، تتكرر الحاجة إلى حكومة من التكنوقراط، أشبه برواد الفضاء"، وفق تعبيره.



يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد قرر تأجيل الإستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة المقرر عقدها اليوم، إلى يوم الخميس المقبل تلبية لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى.



وأجرى الحريرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع عون، طلب منه تأجيل الإستشارات النيابية لإجراء المزيد من المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة.