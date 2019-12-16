الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها اليوم

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الاثنين، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.89% إلى 415.68 نقطة، متجاوزا ذروته السابقة المسجلة في ابريل 2015.



وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق بعد أن قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر مطلع الأسبوع إن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين الولايات المتحدة والصين سيضاعف الصادرات الأمريكية إلى الصين على مدى العامين القادمين.



لكن المؤشر داكس الألماني تلكأ عن نظرائه الأوروبيين بعد أن أظهر مؤشر ماركت لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر كانون الأول حيث طغى تباطؤ المصانع على نمو قطاع الخدمات.