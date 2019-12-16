التحري عن 4 عاطلين قتلوا شابًا في مشاجرة بالسيدة زينب

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول 4 متهمين بطعن شاب في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما، في السيدة زينب، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السيدة زينب بوصول شاب في العقد الثاني من العمر للمستشفى جثة هامدة، بعد تلقيه عدة طعنات إثر مشاجرة مع آخرين.



وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق بحث وانتقل إلى مكان الواقعة، وجارٍ ملاحقة المتهمين وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.