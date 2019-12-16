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اقتصاد

المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن"المتعثرين".. والبنوك تبدأ التطبيق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
حسن كامل – راندا التوني
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أصدر البنك المركزي كتاب دوري بشأن العملاء المتعثرين بالبنوك والذي تضمن، أن تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، على أن يبدأ سريان المبادرة اعتبارا من ديسمبر الجاري وحتى 30 يونيو 2020.

وقال المركزي إنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2020 بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني أي سكور، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص تلك المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وأوضح المركزي أنه يتم تجديد الاعفاء من المديونية وفقا لما تقرره إدارة كل بنك على حدة في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

وفي هذا السياق، قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي وافق على طلب البنك الزراعي مد مبادرة تسوية المتعثرين السابقة للأفراد والشركات حتى نوفمبر 2020، مشيرًا إلى أن موافقة المركزي على مد المبادرة تساعد في استفادة 97 ألف عميل تبلغ إجمالي مديونياتهم 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد العملاء المستفيدين من المبادرة خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي بلغ 13700 حالة بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه جاري عمل حصر للعملاء المتعثرين لدى البنك، حتى تتمكن الإدارات المختصة من تقديم العون لهم.

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