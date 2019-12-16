12 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحدائق أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1212020، وحتى يوم الخميس 1232020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فدانًا، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 21112016.



وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم القطع من 1: 15، يوم الأحد 1212020، والقطع من 16: 30، يوم الاثنين 1312020، والقطع من 31: 45، يوم الثلاثاء 1412020، والقطع من 46: 60، يوم الأربعاء 1512020، وتم تخصيص يوم الخميس 1612020، لمن تخلف عن الإستلام فى المواعيد المقررة.



كما سيتم تسليم القطع من 61: 75، يوم الأحد 1912020، والقطع من 76: 90، يوم الاثنين 2012020، والقطع من 91: 105، يوم الثلاثاء 2112020، والقطع من 106: 120، يوم الأربعاء 2212020، وتم تخصيص يوم الخميس 2312020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 121: 130، يوم الاثنين 2712020، والقطع من 131: 145، يوم الثلاثاء 2812020، والقطع من 146: 160، يوم الأربعاء 2912020، وتم تخصيص يوم الخميس 3012020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وأضاف أنه سيتم تسليم القطع من 161: 180، يوم الأحد 222020، والقطع من 181: 195، يوم الاثنين 322020، والقطع من 196: 210، يوم الثلاثاء 422020، والقطع من 211: 225، يوم الأربعاء 522020، وتم تخصيص يوم الخميس 622020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وسيتم تسليم القطع من 226: 240، يوم الأحد 922020، والقطع من 241: 255، يوم الإثنين 1022020، والقطع من 256: 270، يوم الثلاثاء 1122020، والقطع من 271: 285، يوم الأربعاء 1222020، وتم تخصيص يوم الخميس 1322020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



كما سيتم تسليم القطع من 286: 300، يوم الأحد 1622020، والقطع من 301: 315، يوم الإثنين 1722020، والقطع من 316: 330، يوم الثلاثاء 1822020، والقطع من 331: 345، يوم الأربعاء 1922020، وتم تخصيص يوم الخميس 2022020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة



وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 346: 360، يوم الأحد 2322020، والقطع من 361: 375، يوم الإثنين 2422020، والقطع من 376: 390، يوم الثلاثاء 2522020، والقطع من 391: 405، يوم الأربعاء 2622020، وتم تخصيص يوم الخميس 2722020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 406: 420، يوم الأحد 132020، والقطع من 421: 435، يوم الإثنين 232020، والقطع من 436: 450، يوم الثلاثاء 332020، والقطع من 451: 465، يوم الأربعاء 432020، وتم تخصيص يوم الخميس 532020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 466: 480، يوم الأحد 832020، والقطع من 481: 495، يوم الإثنين 932020، والقطع من 496: 506، يوم الثلاثاء 1032020، وتم تخصيص يومى الأربعاء 1132020، والخميس 1232020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

