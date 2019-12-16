حبس 3 متهمين بسرقة شقة فى المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين بسرقة شقة سكنية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "محمود. ن" يفيد باكتشافه سرقة 50 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل شقته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 5398 لسنة 2019 م، جنح القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة "محمد. ع" 29 سنة، "مدحت. م" 30 سنة، عاطل، و"راضي.ح".



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وتم تحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.