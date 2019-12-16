استقرار حالة الطقس بالإسكندرية وانتظام حركتى الصيد والملاحة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استقرارا في حالة الطقس، حيث ساد طقس مشمس، على جميع أنحاء المحافظة، مع انتظام في حركتي الصيد والملاحة، بعد تعرض المحافظة الساحلية لأمطار غزيرة أمس.



وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية منذ صباح أمس إلى موجة من الطقس السيئ وأمطار رعدية غزيرة، أدت إلى غرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار.



ودفعت شركة الصرف الصحى بسيارات الصرف الصحي والنافوري لشفط ومسح مياه الأمطار من المناطق التي تعرضت للغرق.



وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي إلى النوة الحالية، وذلك على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، وشدد على جميع المسئولين التنفيذيين، وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة.