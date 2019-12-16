الإمارات تستضيف الدورة الثامنة لمؤتمر مكافحة الفساد
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
حسام محفوظطباعة
تستضيف الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستُقام فعالياته بمدينة أبوظبي في الفترة من 16-12-2019 وحتى 20-12-2019.
يذكر أن مؤتمر الدول الأطراف قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم 584 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
وعملًا بالفقرة رقم 2 من تلك المادة، فقد تم تنفيذ 7 دورات لمؤتمر الدول الأطراف أولها في 14 ديسمبر 2006 بالمملكة الأردنية.
يذكر أن مؤتمر الدول الأطراف قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم 584 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
وعملًا بالفقرة رقم 2 من تلك المادة، فقد تم تنفيذ 7 دورات لمؤتمر الدول الأطراف أولها في 14 ديسمبر 2006 بالمملكة الأردنية.