تفاصيل اجتماع "التنمية الصناعية" مع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن منتدى مصر للإمارات الأول للاستثمار يعرف المستثمرين بالحوافز التي تقدمها مصر لهم.



وكشف مجدي غازي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تفاصيل اجتماعه مع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قائلًا: "الجانب الإماراتي محب للاستثمار في مصر، ومحب للشعب المصري، ولديهم رغبة جادة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تجهيز المناخ الاستثماري والصناعي لهؤلاء المستثمرين".



وأوضح مجدي غازي، أن التعاون بين مصر والإمارات مكتوب له النجاح، لافتًا إلى أن نتائج الاجتماع مع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين إيجابية جدًا، منوهًا بأن جميع الدول لها العديد من الاستثمارات في الدولة المصرية.