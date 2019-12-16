باحثة بولندية: الحوار أهم أهداف #منتدى_شباب_العالم

قالت اديتا فولني، باحثة بولندية، ضمن المشاركين بمنتدى شباب العالم، إنها في البداية قرأت عن المنتدى وتم التفكير بعد الحديث مع ممثلي السفارة المصرية ببولندا، معربة عن سعادتها بالحضور، متقدمة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وفكرة المنتدى والحوار مع الشباب.



وأضافت فولني، في تصريح لـ "الدستور"، إن هناك أهدافًا كبيرة من المؤتمر وأولها الحوار مع عدد كبير من شباب العالم ممن يحملون ثقافات مختلفة، مشيرة إلى أن هناك من يعمل في مجالات مختلفة في بلادهم ويسعى للتواصل والمشاركة في فعاليات بها جنسيات مختلفة، "ونحن هنا في شرم الشيخ نلتقي أشخاص من كل أنحاء العالم من ثقافات مختلفة آسيا وأمريكا وغيرها".



وتابعت " للأسف الشديد في بولندا لم يكن هناك شباب كثير يعرف شئ عن منتدى شباب العالم، وللأسف وسائل الإعلام لم ترصد ذلك"، مضيفة أثناء مشاركتي للصور وحضوري وتسجيل تدوينات قام أصدقائي بسؤالي عن المنتدى وماذا يتم وما هو وكان من هنا تركيز على دور المنتدى"، مشيرة إلى أنه في الأعوام المقبلة سيكون هناك مشاركة لعدد من الشباب في بولندا.